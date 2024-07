Next

Realizzato in rete con l’Istituto Comprensivo Torregrotta diretto dal regista Giuseppe La Spada , il cortometraggio è il risultato di un valido percorso formativo e di grande, paziente lavoro di squadra che ha coinvolto in modo sinergico entrambe le scuole e il territorio.

Il primo premio, avente carattere nazionale, è stato assegnato alla docente Abbriano nella sua qualità di referente e coordinatrice del progetto Cinema e Immagini per la Scuola, bando del programma nazionale del MIM e del Ministero della Cultura, culminato nella realizzazione del cortometraggio “Visioni CAPOvolte – educazione audiovisiva ed ambientale tra cielo, terra e mare”, che continua a suscitare significativi apprezzamenti.

Il premio “Cesare Scurati”, istituito nel 2005 dal MED Associazione Italiana per l’educazione ai media con l’intento di promuovere la produzione di buone pratiche di media education nei diversi ambiti educativi (scuola, territorio, terzo settore, adulti…), dal 2011 è intitolato a Cesare Scurati, insigne pedagogista e socio fondatore dell’Associazione.

Prestigioso riconoscimento per la scuola Zirilli e l’Istituto Comprensivo Terzo guidato dal dirigente scolastico Alessandro Greco . La professoressa Caterina Abbriano ha vinto il primo premio “Cesare Scurati” 2024 conferito a Modena nell’ambito della XXXIII Summer School di Media Education 16 -18 luglio 2024 promossa da Med.

