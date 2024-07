Santa Lucia del Mela, al via “Antichi Sapori Luciesi”. Musica e prodotti del territorio in piazza

SANTA LUCIA DEL MELA. Ieri sera, sotto una luna piena che illuminava Santa Lucia del Mela, la piazza centrale del paese, Piazza Milite Ignoto, si è trasformata in un vivace fulcro di musica e prodotti locali grazie alla prima serata di un progetto ben più ampio con la serata dedicata agli “Antichi Sapori Luciesi”. Questo evento, parte di una programmazione di valorizzazione del territorio strutturato in tre momenti distinti, ha visto la partecipazione entusiasta di numerose realtà enogastronomiche e non solo.

I produttori hanno risposto alla chiamata di Slow Food Condotta Peloritani Tirrenici, rappresentata da Pippo La Rosa, offrendo ai partecipanti prodotti di alta qualità a km 0. L’evento è stato organizzato dal Gal Tirreno Eolie, sotto la guida del Presidente Mario Sfameni, che ha espresso la sua gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa.

“È stata una serata meravigliosa qui a Santa Lucia del Mela,” ha dichiarato Sfameni. “Questo evento, volto a valorizzare il nostro antico borgo ricco di tesori artistici ed enogastronomici, fa parte di un progetto molto più ampio sul Borgo Sacro. Questo è solo il primo dei tre momenti che vedrà il Gal come organizzatore. Ringrazio Verdiana Venuto di E20divini per aver trasformato l’idea in realtà e l’Assessore Benedetto Merulla per la sua piena disponibilità, indispensabile per la riuscita dell’evento. Nei prossimi mesi del 2024, Santa Lucia del Mela sarà protagonista di ulteriori iniziative a regia Gal, come il progetto ‘INN Rete’, che valorizzerà il Castello, e ‘Mettiamoci in mostra’, un’iniziativa che racconterà il borgo a 360 gradi nell’ambito di un più ampio progetto di promozione turistica in collaborazione con l’Ecomuseo Chersoneso d’Oro del Presidente Riccardo Giambó. Inoltre, desidero ringraziare la Slow Food Condotta Peloritani Tirrenici e il Presidente Pippo La Rosa per la preziosa collaborazione.”

Anche l’Assessore Benedetto Merulla ha espresso la sua soddisfazione per l’iniziativa, ringraziando tutti i partecipanti e sottolineando l’impegno dell’Amministrazione Sciotto affinché eventi di questo tipo diventino appuntamenti fissi per Santa Lucia del Mela. “Questo piccolo paese, negli anni, ha dimostrato e continua a dimostrare una particolare attenzione al dettaglio, abbiamo cercato di alzare l’asticella, e ci stiamo riuscendo” ha affermato Merulla. L’evento “Antichi Sapori Luciesi” ha rappresentato un’occasione unica per valorizzare le eccellenze del territorio, confermando Santa Lucia del Mela come un centro di cultura e tradizione, pronto a sorprendere e deliziare visitatori e residenti. A dare un importante contributo anche l’Area Marina Protetta Capo Milazzo, che ha trasformato la piazza in maniera virtuale con l’uso di potenti visori, nei fondali marini dell’area mamertina.