Nei giorni 22, 23 e 24 luglio dalle 6 alle 12, la ditta Am Services effettuerà un servizio straordinario di derattizzazione su tutto il territorio comunale . Gli interventi non richiederanno particolari accorgimenti da parte dei cittadini, in quanto i prodotti P.M.C. o biocidi di nuova generazione autorizzati dal Ministero della Sanità.

A seguire il 30, 31 luglio e 1 agosto si svolgerà la disinfestazione per insetti alati. Mentre nei giorni 29 – 30 – 31 luglio e 1 agosto la deblattizzazione. Questi due due interventi saranno eseguiti dalla ditta Caruter.

