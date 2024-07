E’ previsto per il 21 luglio il prossimo evento culturale dell’associazione milazzese “Città Invisibili“. Alle 18.30 a Villa Vaccarino verrà presentato il romanzo “Invictus” di Cristiano Parafioriti. Durante l’incontro, organizzato in collaborazione la sezione Milazzo di UCIIM dialogheranno con l’autore Loredana Stagno e Maria Rotuletti. Letture a cura di Sofia Bertè e Salvatore Arena.

L’epopea di Ture Di Nardo, detto “Pileri”, un giovane contadino siciliano strappato alla sua famiglia e alla sua donna, dalla chiamata alle armi durante la Seconda guerra mondiale. Arruolato negli Alpini e inquadrato nella Divisione Julia, seguirà le amare sorti dell’ARMIR in quella che sarà la più grande disfatta militare italiana del XX secolo. Come un novello Ulisse, il giovane Ture Pileri, dovrà affrontare prove terribili nel lungo viaggio di ritorno verso casa. Cristiano Parafioriti, con questo avvincente romanzo storico, riporta alla luce una storia vera, rimasta custodita nel cuore del suo protagonista per settant’anni. La forza di un uomo, sospinto dall’amore, capace di resistere e reagire alla sconfitta di una intera armata.

Cristiano Parafioriti è un autore nato in Sicilia. Laureato in Scienze storiche presso l’ Università Statale di Milano con il massimo dei voti, dedica il suo tempo libero ( è Luogotenente della Guardia di Finanza) alla narrativa e alla poesia. Le sue opere sono state tradotte e pubblicate in quattordici lingue.