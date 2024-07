Caro sindaco, sono un pendolare e, quotidianamente, da tredici anni, usufruisco della stazione di Milazzo.

Inutile dirti il disagio di questi ultimi mesi per via della ristrutturazione della stazione ferroviaria. Ieri, la Polizia mi ha multato perché ho posteggiato, come tutti i pendolari esasperati, il mio scooter sul marciapiedi accanto la linea del cantiere. Attenzione: non sul passaggio pedonale, non mi permetterei mai! Proprio dove i pedoni non possono passare.

Ho sollevato l’eccezione al poliziotto perché non c’è alcun posto dove poter lasciare le auto o i motorini. Infatti, sulle piste pedonali, ovviamente, non si può posteggiare; accanto il cancello che accede al primo binario, ovviamente, non si può posteggiare; accanto l’ingresso della Caruter, ovviamente, non si può posteggiare altrimenti i camion non possono curvare; in linea con le recinzioni dei cantieri non si può posteggiare perchè già esposti i cartelli di divieto di sosta.

Il poliziotto mi spiega che, pur essendo dispiaciuto, ha le mani legate perché: “il vostro sindaco ci ha chiesto di multare tutti i due ruote che si trovano accanto il cantiere“.

Ora, il mio rammarico sta nel fatto che un buon sindaco dovrebbe studiare soluzioni per non creare disagi per i propri cittadini. Invece di proporre soluzioni come, ad esempio, chiedere a Rfi di utilizzare il parcheggio (vuoto) del retrostazione e collegare l’ingresso o con navetta o con passerella che conduce al quinto binario; oppure, chiedere a Rfi di dividere l’appalto in due fasi: si costruisce metà parcheggio; finita la prima metà, ci si sposta nella seconda metà… invece, il 100% del parcheggio è stato sventrato senza tenere in considerazione centinaia di pendolari… e, invece, hai scelto la peggiore delle soluzioni: multare i due ruote di chi va a lavorare.

Questo non è un atteggiamento da buon sindaco. Ti ripresenterai alle prossime elezioni con gli slogan “sarò il sindaco di tutti i cittadini”…”provvederò a risolvere tutti i problemi della nostra città” ma se la soluzione per stare vicino ai tuoi concittadini è multare i pendolari allora non va bene.

Comunque, io oggi pagherò 41 euro di multa

LETTERA FIRMATA da Enzo Mollica