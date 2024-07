C’ è grande attesa al Castello di Milazzo per il concerto dei Pablo Reyes original member Gipsy Kings, il gruppo internazionale che ha riscosso successi in tutto il mondo.

La tappa siciliana dell’European Tour 2024/25 -promossa dalla Rica Eventi si annuncia davvero unica grazie al ritmo magico ed emozionante delle loro chitarre che emozionano e trascinano qualsiasi tipo di pubblico.

Per tutti gli spettatori e per i tanti turisti presenti a Milazzo è pronto un grande ed entusiasmante viaggio musicale nel corso del quale sarà possibile ascoltare le hit della più coinvolgente tradizione gitana da “Bamboleo” a “Djobi Djoba”, da “Un amor” a “La quiero” comprese le amatissime cover italiane ed internazionali di “Volare”, “My Way”, “Hotel California”e molte altre ancora. Un concerto da ascoltare e da ballare.

Con il suo mix di suoni gitani dalla forte personalità flamenca e forte del successo ottenuto con sold out in tanti teatri italiani PABLO REYES original member Gipsy Kings, con la sua band composta da 8 elementi è pronto ad entusiasmare gli spettatori che parteciperanno allo show nella suggestiva cornice del Teatro del Castello di Milazzo.

Una proposta esplosiva di ritmi caldi ed esotici sta per arrivare in Sicilia.

E l’evento nell’evento saranno i 35 anni di “Bamboleo”, brano dal successo planetario, già icona dei Gipsy King, reinterpretata peraltro da molti artisti in tutto il mondo fra cui Julio Iglesias.

Inoltre grande interesse sta suscitando la serata “Omaggio a Franco Battiato” promossa sempre dalla Rica eventi con la regia di Mario Incudine che si terrà sempre al Teatro del Castello di Milazzo domenica 25 agosto alle 21,00.

In scena la Progrock Band “La Cruna del Lago” con l’Orchestra Sinfonica Internazionale con una formazione di 54 Elementi ,diretta magistralmente dal M° Leonardo Quadrini.

In occasione del 40° anniversario dell’Album “La Voce del Padrone” verranno proposti tutti i più grandi successi dell’indimenticato cantautore siciliano, le sue poesie, le collaborazioni con i tanti artisti italiani, filmati inediti per uno spettacolo emozionante, ricco di importanti partecipazioni come quelle delle guest Luca Madonia, già a Sanremo con lo stesso Battiato e di Linda Schillaci che renderà omaggio alle canzoni di Giuni Russo e dello stesso Mario Incudine che ricorderà musicalmente la personalità variegata e le tante sfaccettature musicali accarezzate dal Maestro che per diversi decenni è stato fra i protagonisti indiscussi della musica italiana d’autore.

I biglietti per partecipare al concerto del 4 agosto alle 21,00 al Teatro al Castello di Milazzo dei PABLO REYES original member Gipsy Kings e all’ ”Omaggio a Franco Battiato” sono disponibili nei circuiti Ticketone, Tickettando, LiveTicket o presso la biglietteria del teatro. Tutte le info al 328.3360723.