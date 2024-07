Anniversario strage Via D’Amelio, domani a Milazzo il convegno sulla mafia di “Sciarpa Bianca”

Domani, venerdì 19 luglio, in occasione dell’anniversario della strage di Via D’Amelio è in programma, organizzato dall’associazione “Sciarpa Bianca“, il convegno dal titolo “La mafia è stata abbattuta o semplicemente battuta?“. L’incontro si svolgerà nell’aula consiliare alle 16.

Il convegno verrà moderato dal presidente dell’associazione Maria Rosaria Cusumano. Prenderanno parte il sindaco Pippo Midili, il presidente del consiglio Alessandro Oliva. Interverrà il Procuratore Capo della Procura di Barcellona Giuseppe Verzera, il capitano della Compagnia dei Carabinieri di Milazzo Andrea Maria Ortolani, il presidente degli ordine degli avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto Maria Correnti, il presidente della Camera Penale Giuseppe Tortora, il vice presidente Adu Antonio Sacca e Angelica Furnari, presidente Fidapa sezione Milazzo.