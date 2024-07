Nel rilancio della storica azienda piemontese Chionetti c’è il lavoro del commercialista milazzese Melo Martella che ha contribuito a delineare la nuova struttura fiscale e societaria, garantendo che la tradizione della famiglia fosse preservata mentre si aprivano nuove opportunità di crescita. L’azienda, infatti, dopo oltre cento anni di attività e con la quinta generazione familiare alla guida, si trasforma in una nuova entità societaria. Questo cambiamento rappresenta un passo avanti importante per la famiglia Chionetti, simbolo di un connubio indissolubile tra tradizione e innovazione.

Fondata nel 1912 da Giuseppe Chionetti con l’acquisto della cascina a San Luigi, nel comune di Dogliani, l’azienda ha da sempre rappresentato un baluardo della qualità e della dedizione nella produzione del Dolcetto e, più recentemente, del Barolo nei comuni di Monforte d’Alba, Castiglione Falletto e La Morra. Oggi, sotto la guida di Nicola Chionetti, Martina Smotlak e Alessandro Asto, la famiglia Chionetti ha deciso di costituire una nuova società che incorpora la storica ditta.

A supportare questo processo di trasformazione societaria, il team legale di Milano di Golden Share Advisor & Partners, rappresentato dagli avvocati Mariateresa Asteria e Gabriele Molinari, e il professor Melo Martella, dottore commercialista e advisor fiscale.

«La creazione di una società semplice ci permette di mettere a sistema le diverse esperienze produttive dei due rami della famiglia Chionetti e di disporre di una struttura snella e adeguata allo svolgimento dell’attività di produzione del vino – afferma il professor Martella – Questa trasformazione non solo consente l’incremento della quantità prodotta, ma risponde anche alle crescenti e sempre più esigenti richieste di un mercato sovranazionale, globale»

Lo studio del professor Martella ha già assistito numerose aziende nel processo di evoluzione e crescita. La Sicilia, ricca di tradizione vinicola, può trarre grande ispirazione dalla storia di successo della famiglia Chionetti, considerando l’importanza di una consulenza esperta per affrontare le sfide di un mercato sempre più competitivo.

La trasformazione della Chionetti non è solo una questione di struttura societaria, ma rappresenta un vero e proprio rinnovamento strategico che pone le basi per una crescita sostenibile e innovativa, mantenendo saldo il legame con le radici storiche dell’azienda. Questo caso di successo è un esempio illuminante per tutte le aziende vitivinicole siciliane che ambiscono a crescere e ad affermarsi sia a livello nazionale che internazionale.