Polizia Locale, arrivano a Milazzo altri dieci vigili urbani. Assunti per due mesi

Si sono insediati oggi a palazzo dell’Aquila altri dieci vigili urbani che l’Amministrazione ha voluto assumere per i prossimi due mesi per rafforzare l’organico del corpo diretto dal comandante Giacomo Villari. Dopo aver prestato giuramento e salutato il sindaco Pippo Midili e l’assessore alla polizia municipale Francesco Coppolino, i nuovi agenti, individuati attraverso lo scorrimento della graduatoria esistenti, si sono messi a disposizione del comandante Villari per lo svolgimento dei servizi previsti.

Saranno impiegati soprattutto per il controllo della viabilità e durante lo svolgimento dell’isola pedonale che si svolgerà ogni fine settimana a partire già dal prossimo week-end.

«Una presenza importante – ha detto l’assessore Coppolino – visto che nella stagione estiva i vigili urbani sono particolarmente impegnati sulle strade per garantire l’ordine e la sicurezza». I nuovi assunti che ieri hanno prestato giuramento sono: Placido Vincenzo Bartolone, Antonella Formica, Fabio Gitto, Maria Gitto, Carmelina Isgrò, Marco Setaro e Marilena Valeriani.

A breve, a loro si aggiungeranno altri 2 agenti.