Milazzo, incidente in Via Luigi Rizzo. Un anziano ferito

Milazzo, incidente in Via Luigi Rizzo. Un anziano ferito

Incidente in via Luigi Rizzo. Un auto in sosta apre la portiera e un anziano con lo scooter cade a terra restando ferito.

Sul posto un’ambulanza del 118 che ha soccorso l’anziano signore e la Polizia Locale che oltre a fare i rilievi sta gestendo la viabilità.

AGGIORNAMENTO. L’uomo investito è in prognosi riservata. Sta per essere trasferito al Papardo