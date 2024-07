La seconda serata dell’evento enogastronomico più grande della provincia di Messina, E20Mylae24, ha regalato ai partecipanti un’esperienza unica tra i sapori del vino Mamertino e la dolce tradizione pasticcera di Milazzo.

La manifestazione si è svolta presso la suggestiva cornice della Cittadella Fortificata, e oggi, domenica 14 luglio, culminerà con l’attesa partecipazione del cantautore Lello Analfino.

Anche ieri sera, il mastio ha visto una grande affluenza di visitatori attratti dall’opportunità di degustare vini e prodotti tipici siciliani. La giornata è iniziata nel pomeriggio con la Masterclass alle Benedettine, intitolata “Viaggio per la DOC Mamertino”, curata da AIS Taormina e condotta da Gioele Micali e Grazia Di Paola. Durante la sessione, i partecipanti hanno esplorato la storia millenaria del Mamertino attraverso la degustazione di 12 vini, approfondendo le origini e le peculiarità delle diverse uve utilizzate.

La masterclass ha visto anche l’intervento di alcuni produttori locali che hanno illustrato le caratteristiche uniche delle loro etichette. La serata è proseguita con il convegno organizzato da Slow Food Condotta Peloritani Tirrenici sulla pasticceria milazzese, storica e moderna. Tra i partecipanti, il Sindaco Pippo Midili, l’Assessore Lydia Russo, il noto pasticcere messinese Lillo Freni, il professor Antonio Patti, autore del libro “Dolci e dolciari a Milazzo”, e i celebri pasticceri locali Nuccio Nastasi e Tindaro Sergente, oltre alla finalista di Bake Off Italia, Roberta Caruso.

Il Presidente di Slow Food, Pippo La Rosa, ha aperto il convegno presentando il libro di Antonio Patti, co-scritto con Massimo Tricamo, che documenta con oltre 500 pagine di foto, ricette tradizionali e storie, la ricca eredità dolciaria di Milazzo. Nel corso della discussione, Nastasi e Sergente hanno sottolineato l’unicità del “sospiro” di Milazzo, diverso da quello messinese. Lillo Freni ha aggiunto dettagli sul “sospiro messinese”, un dolce a base di savoiardi, ricotta e buccia d’arancia, evidenziando le differenze culinarie tra le diverse zone della provincia, che contribuiscono alla ricchezza della cultura gastronomica locale. Roberta Caruso, arrivata in finale a Bake off Italia, ha presentato un dolce innovativo, ispirato al Mamertino, arricchito con foglie di cappero e gelsomino, in omaggio alle gelsominaie della Piana.“Come in questo dolce che vi presento questa sera – ha evidenziato la Caruso – nel mio percorso anche a Bake off Italia, ho cercato di portare oltre Isola i sapori della mia terra. Prima di affacciarmi al mondo della pasticceria contemporanea, ho iniziato con quella tradizionale.

Se non si ha questo tipo di base, non è possibile iniziare con quello contemporaneo. Sì all’innovazione, ma sulle solide basi della tradizione”. La serata è stata animata anche dall’esibizione della scuola di ballo “La Mucca Dance”, che ha presentato i suoi allievi insieme ai campioni del mondo Syllabus José Grillo e Giuliana Basile.

Inoltre, è stato conferito il Riconoscimento Città mamertina al settore Food, con il Sindaco che ha premiato Pippo La Rosa per il suo impegno nella valorizzazione della tradizione culinaria locale e delle piccole produzioni artigianali. Questa sera, l’ultima delle tre giornate di E20Mylae24, prevede un laboratorio sugli oli del territorio e la straordinaria presenza di Lello Analfino.

IL PROGRAMMADOMENICA 14 LUGLIO 2024MASTIO ORE 20,30 | 24,00

Ore 20,30 Laboratorio sugli Oli del Territorio a cura di Slow Food CondottaPeloritani Tirrenici.

Ore 21,30 RICONOSCIMENTO CITTA’ MAMERTINA premiazioni per gli sponsor ele collaborazioni.

Degustazioni a cura di SLOW FOOD Condotta Peloritani Tirrenici, Cuoca per Natura,Fertile,Villa Bacco, Totù, Lumaca Sicula e dolci a cura di Sikè e Cautela; Cocktail Bar acura di Vermouth e Vinili;Istallazioni Artistiche a cura di Anna Parisi PARIS’ART.

Istallazione Caleidoscopio a cura di ILLUSIONVILLE;Istallazione AMP con i Visori per immergersi nel nostro meraviglioso mare;Intrattenimento Musicale con dj Frank Bonarrigo e Pinays

Ore 22.30 Lello Analfino Acoustic Dreams;A seguire continua la musica con dj Frank Bonarrigo e Pinays.