Prevista per il 17 luglio, invece, la consegna dei diplomi della sezione trasporti e logistica e subito dopo i ragazzi si imbarcheranno per un’esperienza sul campo dal sapore diverso rispetto a quelle fatte durante l’anno scolastico.

Sono trentasette i diplomati dell’istituto “Da Vinci” suddivisi tra gli indirizzi di specializzazione: turismo, grafica, trasporti e logistica, informatica. Per tredici di loro è arrivata anche la lode. Sono Angela Francesca Celi, Yaseniya Kausharova, Noemi Meo, Giada Cavallaro, Martina Gambara, Serena Pino, Eden Leotta, Alessandro Cardullo, Alessia D’Amico, Daniele Giorgianni, Alessio Pelleriti, Letizia Benedetta Mostaccio, Marika Venuto.

