Il 10 luglio si è svolta a Milazzo, a villa Bonaccorsi, la cerimonia di inaugurazione dell’anno sociale dell’Inner Wheel Club di Messina. La presidente, Ivana Lidia Bonaccorsi, e la sua famiglia hanno avuto il piacere di ospitare le autorità Inner Wheel e le socie del Club, assieme alle autorità rotariane (Gabriella Tigano, Felice Nania e Lorella Mazzeo) e Civili. È stato festeggiato l’inizio del centounesimo anno di International Inner Wheel, e per il Club di Messina questo è il quarantesimo passaggio della Campana. Questo Club ha una lunga storia sul territorio, e si è sempre distinto per le attività svolte.

La Presidente ha inaugurato la cerimonia ricordando ai presenti tutte le attività di servizio, centrate negli ambiti individuati dai temi Nazionale e Distrettuale, svolte durante il trascorso anno sociale. Tra queste vanno sicuramente rammentate: le azioni benefiche a sostegno dell’istituto delle Piccole Suore, la promozione del patrimonio artistico favorita dal Forum Civico della Città di Messina, le attività mirate al contrasto della dispersione scolastica e il service “Un mare per tutti” ci ha permesso di contribuire al supporto economico di una associazione preziosissima per la Città di Messina, la Mirko Piskeo Onlus.

Ivana Bonaccorsi ha salutato il direttivo uscente: Marisa Drago Gulino (Past Presidente), Maria Pia Russo (Vice presidente), Cettina Bonaccorsi (Segretaria), Mariella Delfino (Tesoriera), Mela Nicosia (Addetta stampa), Ester Tigano (Relazioni internazionali), e le Consigliere Giusy Larina, Marisa Falzea, Maria Spinelli, Clara Baratta, e Maria Grazia Guarneri. E ha presentato il nuovo Direttivo: Maria Pia Russo (Vice presidente), Marisa Drago Gulino (Segretaria), Mariella Delfino (Tesoriera), Russo Marina (Addetta Stampa), Fazzeri Natascia (Addetta al Servizio Internazionale), Tigano Ester (Responsabile Internet), le Consigliere Nicosia Mela, Cristiani Maria Teresa, Marilisa D’Amico, Larina’ Bono Giusy, Spinelli Scappatura Maria, e le Delegate Bonaccorsi Ivana, Noe’ Pina, Guarneri Maria Grazia, e Bonaccorsi Greco Cettina.

Il Club si propone di porgere sempre attenzione verso le politiche sociali e ambientali, e promuovere attività culturali del territorio. Saranno mantenuti e rafforzati i rapporti con l’Ateneo di Messina al fine di portare avanti progetti in linea con il tema Nazionale rivolto ai giovani. In autunno verranno celebrati i primi 40 anni del Inner Wheel Club di Messina e verranno promosse attività inerenti al raggiungimento della gender equality nei diversi ambiti lavorativi.