«Una strada della quale si parlava da oltre 20 anni – ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici, Santi Romagnolo – ma è stata questa amministrazione a portarla a compimento. L’obiettivo è quello di snellire il traffico proveniente dallo svincolo dell’asse viario di Ciantro o da via dei Giardini o Grazia, permettendo di raggiungere l’area portuale senza dover seguire l’attuale tortuoso percorso attraverso l’ex passaggio a livello. La nuova arteria sarà anche pedonale e corredata da impianto di illuminazione oltre che di idonei sottoservizi per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche»

Una strada pedonabile e carrabile a doppio senso di marcia al fine anche di meglio disciplinare il traffico intenso delle vie San Paolino, Migliavacca e De Gasperi. I lavori sono stati realizzati dall’C.T.F. srl, aggiudicataria dell’appalto. La nuova strada passa sui vecchi binari dell’ex stazione. Coloro che giungeranno dallo svincolo di Ciantro, o da Grazia e via dei Giardini, potranno imboccare direttamente la nuova arteria evitando di arrivare sino all’ex passaggio a livello per raggiungere l’area portuale.

Sabato 13 luglio, alle 10, è prevista la cerimonia di apertura della strada che collega la via Ciantro con piazza Marconi che permetterà ad automobilisti e pedoni di raggiungere in maniera più agevole e sicuro l’area portuale e il centro cittadino.

