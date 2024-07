“Il marchio d’impresa: un’opportunità per la crescita e l’innovazione dell’azienda” questo il tema del convegno in programma venerdì 12 luglio al Duomo Antico del Castello di Milazzo con inizio alle 16.30 . Saranno gli aspetti economici, fiscali e legali i temi trattati durante l’incontro promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Barcellona Pozzo di Gotto, dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dall’Ordine degli Avvocati, in collaborazione con la Camera di Commercio di Messina e il Comune di Milazzo



Nel corso del convegno, diverse figure professionali analizzeranno il marchio sotto diversi profili; l’importanza della registrazione del marchio ai fini della competitività; le forme di sostegno e agevolazione per chi registra il marchio, il processo di registrazione del marchio d’impresa. Verranno inoltre evidenziati i benefici fiscali legati alla registrazione del marchio e gli aspetti legali a tutela del marchio a livello nazionale europeo e internazionale.

L’incontro rappresenta un’occasione per i dottori commercialisti, avvocati ma anche e sopratutto per le aziende.

Il Convegno è stato organizzato nell’ambito della manifestazione E20MYLAE – Riconoscimento Città mamertina, evento di promozione delle aziende del territorio che operano nel settore wine e food.

A chiusura lavori ci sarà l’opportunità di prendere parte alla serata inaugurale della manifestazione enogastronomica, che vedrà la presenza della celebre chef televisiva Giusi Battaglia (“Giusina in cucina” volto di Food Network e Real Time)