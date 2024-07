Le giacenze di liquidità sui conti correnti oggi possono diventare un costo. Oneri, imposte e rendimenti minimi, addirittura inferiori al tasso di inflazione possono erodere lentamente ed inesorabilmente il capitale giacente. Una scelta intelligente di investimento potrebbe essere quella di investire sui mercati finanziari, attraverso la costruzione di un portafoglio formato da un insieme di prodotti.

Fissare un congruo orizzonte temporale ed equilibrare gli assets all’interno del portafoglio sono i punti cardine che devi seguire per orientare la bussola dei tuoi investimenti.

Ponderare i rischi e fissare un orizzonte temporale può mettere al sicuro i tuoi risparmi e, perché no, permetterti di guadagnare! Questo è quello che ordinariamente suggerisco ai piccoli risparmiatori, quelli che non amano i rendimenti fluttuanti e che vogliono veder crescere, seppur lentamente nel tempo, la propria liquidità. Si può costruire il proprio portafoglio ponderando per profilo di rischio e orizzonte temporale le seguenti componenti:

Componente obbligazionaria: dopo il recente rialzo dei tassi e le imminenti politiche monetarie accomodanti, la componente obbligazionaria può generare rendimenti certi e stabili, puntando sia sulle obbligazioni di Governo che su quelle Private. Obbligazioni di Governi stabili, Nord America ed Europa possono essere integrate con obbligazioni di alcuni Paesi Emergenti; in una ottica di lungo termine questi asset possono diventare davvero molto interessanti.

Componente azionaria: con una distribuzione geografica analoga a quella obbligazionaria, e con particolare sovrappeso su quei settori come l’immobiliare, industriale, medico ed energetico che fanno da padrona in un portafoglio azionario equilibrato; eventualmente integrato da settori al momento più attraenti che descriverò successivamente.

Componente valutaria: un’esposizione, anche parziale sul Dollaro e in parte minore su alcune Valute dei Paesi Emergenti, può rappresentare una ulteriore opportunità nel medio-lungo termine.

Fatta la composizione del portafoglio, veniamo alle ultime tendenze nei settori che evidenziano diversi sviluppi interessanti e innovativi:

Intelligenza Artificiale, investire in prodotti legati a questo settore che appare il futuro di ogni applicazione umana.

Cloud Computing e Cybersecurity, si va ormai verso la migrazione in cloud di moltissime applicazioni e come conseguenza nasce l’esigenza di tutela dagli attacchi informatici.

Per tutti i settori, azionari e obbligazioni, puntiamo sempre sulla Sostenibilità e ESG (Environmental, Social, and Governance): cresce sempre di più il focus sulla sostenibilità e gli investimenti ESG, le iniziative per ridurre l’inquinamento, gli investimenti in risorse rinnovabili e le pratiche aziendali etiche sono diventate prioritari, ed inoltre i consumatori spingono dalla la domanda dei per prodotti sostenibili.

Investire in prodotti legati a questi tre settori può diventare molto interessante e redditizio.

Per una adeguata pianificazione finanziaria ed una appropriata costruzione del Portafoglio è sempre consigliato un confronto con il proprio consulente finanziario.

Santi Grillo, commercialista