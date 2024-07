“Pax” – Nelson Mandela Day è il titolo del concerto in programma giovedì 18 luglio, alle 21, nella chiesa del Carmine di Milazzo.

Il concerto prevede l’esibizione dell’Ensemble Vocale Cantica Nova diretto da Francesco Saverio Messina con un programma di musica corale in cui verranno coinvolti altri musicisti che accompagneranno la performance. Sarà proposta l’esecuzione dell’opera musicale “Misa Criolla” del compositore argentino Ariel Ramirez (1921–2010) per coro, voce solista e strumenti che sarà diretta dal direttore ospite M° Voicu Popescu (Romania).

«Si tratta di un concerto – spiega il direttore Francesco Messina – che viene proposto nel giorno del Nelson Mandela Day, istituito nel 2009 dalle Nazioni Unite il 18 uglio, giorno della nascita del primo presidente di colore del Sudafrica eletto democraticamente. Un’occasione per ricordare la sua vita dedicata alla lotta per la democrazia, contro la segregazione razziale e contro tutte le discriminazioni».

L’organico Misa Criolla: Coro Ensemble Vocale Cantica Nova, Direttore Voicu Popescu, Voce Solista Santi Castellano, Charango e chitarra Maurizio Maiorana, Percussioni Francesco Lipari, Contrabbasso Andrea Messina, Pianoforte Antonio Cardone. Composta nel 1964 l’opera racchiude in sé, da un lato la costruzione classica di

una Messa con i cinque movimenti Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus e Agnus Dei, e dall’altro una ricca diversità di stili, forme e tradizioni musicali dell’America Latina. L’esecuzione dell’opera di Ramirez assume anche il significato profondo che l’autore le attribuiva: l’espressione di un sentimento universale, legato al desiderio di pace in tutte le culture umane per diffondere l’ideale della comunione, della fratellanza, della condivisione, dell’accoglienza e dell’uguaglianza.

Ensemble Vocale Cantica Nova. Nasce a Milazzo nel 1989 fondato da Francesco Saverio Messina e da alcuni degli attuali cantori esordendo con il primo concerto il 3 Marzo del 1990.

Lo studio di autori rinascimentali ne ha caratterizzato l’attività concertistica fin dal suo esordio ma ha sviluppato, in seguito, un ampio repertorio di cui fanno parte autori contemporanei, brani di musica leggera e popolare internazionali, gospel e spiritual della tradizione nero-americana. Nel corso degli anni ha svolto stage di approfondimento con i Maestri Rinaldi, Pfaff, Graden, Popescu, Sánchez Carbone, Franków-Żelazny. Nel 2012 ha effettuato un’importante tournèe in Romania. Ha inciso due lavori discografici per la Casa Editrice “Novecento”: “Vento di emozioni” (2004) e “Radici” (2013). Dal 2009 promuove e organizza a Milazzo il Festival Corale Internazionale “InCanto Mediterraneo” che si svolge con cadenza biennale (2009-2011-2013-2015-2017-2019-2022-2023); prossima edizione 6÷12 Luglio 2025.

Alcune importanti partecipazioni e premi conseguiti: (2004) 1° classificato al Concorso Nazionale di Caccamo (Italia) per giovani musicisti; (2006) 1° classificato al Festival Corale di Malgrat de Mar (Spagna); (2007) 1° premio al Festival Corale Internazionale di Lodi (Italia); (2010) Premio per la migliore esecuzione di musica rinascimentale al Festival Corale internazionale di Ohrid (Rep. di Macedonia); (2018) IX edizione del Festival & Competizione Internazionale di Musica Sacra “Laudate Dominum” a Vilnius (Lituania) medaglia di bronzo; (2023) XVI International Festival Advent and Christmas Music di Bratislava (Slovacchia): medaglia d’oro nella categoria pop, jazz spiritual, medaglia d’oro nella categoria folksong “a cappella”, medaglia d’argento nella categoria chamber choir.