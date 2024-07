Al traverso dell’abitato di Rometta, si è intercettata l’imbarcazione a vela e l’equipaggio VF è salito a bordo, verificando in primis lo stato di salute del comandante del natante, unica persona a bordo che ha messo a conoscenza delle avarie all’apparato radio e al salpa ancora. Di concerto con la Capitanetia di Porto si è provveduto a mettere in sicurezza il natante e trasportare il comandante della barca a vela presso un campo boe della città milazzese. Le operazioni di soccorso sono terminate poco dopo l’una di notte.

L’equipaggio del Nucleo Nautico di Milazzo ha immediatamente lasciato l’ormeggio con il gommone adibito al SAR (Search And Rescue), navigando sotto costa con rotta verso capo Rosocolmo. Per tutto il tempo sono rimaste attive le comunicazioni radio con la motovedetta della guardia costiera di Milazzo.

I Vigili del fuoco della Sezione Navale del Comando di Messina sono intervenuti ieri, poco dopo le 22, per soccorrere una imbarcazione a vela in avaria.

Milazzo, barca a vela in avaria. I Vigili del Fuoco soccorrono il comandante

Milazzo, barca a vela in avaria. I Vigili del Fuoco soccorrono il comandante

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

wpDiscuz

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.