Stasera, alle 19, a villa Vaccarino nuovo appuntamento del “Milazzo Cult Festival”, la kermesse letteraria estiva ideata dalla Pro loco. Ospite della serata sarà il giudice Nicola Gratteri che insieme al procuratore della Repubblica di Palmi, Emanuele Crescenti, parlerà del suo libro “Il Grifone” (Come la tecnologia sta cambiando il volto della ‘ndrangheta”) libro che come i precedenti scritti da Gratteri è destinato a diventare un bestseller.

L’autore infatti, descrive un nuovo confine tracciato dalle mafie che, adattandosi ai tempi e alle tecnologie decidono di usare questo nuovo potenziale per allargare il loro raggio d’azione e accrescere il loro potere.

