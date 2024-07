Next

«Dalla Dirigenza e da tutta la comunità scolastica del Majorana” – è il commento immediato del Dirigente scolastico Bruno Lorenzo Castrovinci – “i più fervidi auguri e l’orgoglio di rivendicare il successo dei singoli quale successo di un’intera istituzione a riconoscimento del compimento della propria missione educativa. Le eccellenze e gli ottimi risultati acquisiti nel settore tecnico, e non solo, consentiranno ai nostri neodiplomati di trovare facilmente e velocemente un impiego nel mondo del lavoro, ma anche di proseguire gli studi nelle scuole di specializzazione tecnologica e all’università in ogni facoltà, facendosi strada nella vita con competenza e consapevolezza»

Un risultato di grande prestigio per l’istituto tecnologico Majorana di Milazzo. Sono cinquantatrè gli studenti centisti che si sono diplomati di cui diciotto con 100 e lode. Gli studenti centisti con la lode sono: Aya Abdenabaoui Aya, Michelle Accetta , Marta Agrì, Giulia Bucca, Marilisa Ciraolo, Antonino Currò, Samuele B. Currò , Antonio Formica, Francesco Formica, Rachele Gangemi, Roberta Giunta, Domenica Giambò , Chiar Gullifa, Aurora Italiano, Pierpaolo Nastasi Francesco Pellino, Ettore Sofia, Maria Sottile.

