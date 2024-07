Nuovo capitolo per Giallo Siciliano a cura della scrittrice milazzese Nuccia Isgrò. Uscito “Giallo a Stromboli”. Continuano così le avventure delle cinque indomite vedove milazzesi. Sempre alacri nel lavoro, non hanno nessuna remora nel soccorrere chi si rivolge a loro in cerca di aiuto.

In questo capitolo della loro vita saranno impegnate nella ricerca di un ragazzo scomparso. Accanto a loro, come sempre, il capitano Binocchi e il brigadiere Maffei che non perdono occasione di aiutarle nelle loro (dis)avventure spesso capaci di mettere in pericolo l’incolumità di tutte. Fa da sfondo alla storia la meravigliosa isola di Stromboli, concentrato di natura incontaminata e vacanze degne di questo nome.