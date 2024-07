Al via oggi, venerdì 5 luglio, l’estate letteraria dell’Associazione culturale “Città Invisibili” di Milazzo. E comincia con un evento d’eccezione. Ospite dell’associazione milazzese sarà Sigfrido Ranucci, il frontman di Report, trasmissione Rai di giornalismo televisivo d’inchiesta.

In programma, alle 21, all’Atrio del Carmine a Milazzo è, infatti in programma la presentazione del libro “La Scelta”, un libro coraggioso che ripercorre alcune delle inchieste più importanti svolte dall’autore e dai suoi collaboratori fin da quando Ranucci era a Rai News e attraverso i retroscena raccontati squarcia il velo sulle manipolazioni dell’informazione da parte del potere nazionale e internazionale e apre un mondo sulla politica italiana, sui suoi intrecci con certa imprenditoria e con il malaffare.

Ma questo libro non è solo inchiesta: Sigfrido Ranucci parla anche di sé, un uomo che si identifica con il lavoro di giornalista, delle persone che hanno avuto un ruolo importante nella sua vita come suo padre e, professionalmente, come Roberto Morrione, e sentimentalmente anche di altre persone che incontrandole hanno tutte lasciato un segno profondo nella sua vita, come Karoline.