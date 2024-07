Saranno in mostra fino al 10 luglio a Palazzo D’Amico di Milazzo i lavori realizzati nell’ambito del progetto “Emerging Talents”, percorso terapeutico riabilitativo artistico avviato lo scorso ottobre dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Asp di Messina e curato per la parte pittorica dall’artista milazzese Salvo Currò. Una mostra d’arte che utilizza le immagini per esprimere tutto, soprattutto quello che non viene detto e allo spettatore il compito di osservare, leggere tra le righe, comprendere, accettare e applaudire gli sforzi di chi si e’ messo in gioco e di chi ha messo in gioco la sua vita.

Un percorso di crescita personale e sociale che ha contribuito alla creazione di nuove sinergie territoriali, come con l’Associazione Hermes Milazzo Onlus, presieduta da Felicia Manicastri e che prevede già future collaborazioni. Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere l‘inclusione sociale grazie all’utilizzo di tecniche artistiche.

«Ci sono persone che aspettano da una vita un’opportunità per riscattarsi e persone che hanno bisogno di qualcuno che creda in loro per riuscire ad aprirsi e credere in se stessi»

dice Giusy Vassallo, tecnico della Riabilitazione Psichiatrica.

Un progetto terapeutico riabilitativo in cui attività manuali e creative hanno avuto la finalità di valorizzare le capacità di ogni partecipante e far emergere quel talento che ogni individuo possiede, potenziando la propria autostima.

Il percorso è stato caratterizzato da più incontri mensili in una struttura di Milazzo e sotto la guida artistica di Currò gli allievi hanno imparato le tecniche grafico/pittoriche

e l’urban sketch, permettendo la realizzazione di lavori anche interessanti.

“Ho dato loro la consapevolezza di avere una buona autonomia artistica e specialmente la possibilità di crearsi un hobby da utilizzare nei vari momenti di vita, come strategia di superamento dello stress, lontani da cio’ che sia competizione e giudizi altrui” precisa Salvo Currò.

La mostra collettiva avrà caratteristiche e finalità benefiche, così come lo è stato il progetto stesso.