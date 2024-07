Messina, esplosione in una ditta di fuochi pirotecnici. Ci sono feriti

MESSINA. Esplosione all’interno di una ditta di fuochi pirotecnici: la Arigo Fireworks a conduzione familiare. E’ successo in tarda mattinata al villaggio Santo in via comunale. Sul posto i mezzi di soccorso e le Forze dell’Ordine. Il violento boato si è avvertito anche a chilometri di distanza dalla zona interessata.

Ci siamo tre feriti molto gravi che erano all’interno dello stabilimento ed appartengono tutti allo stesso nucleo familiare. Tempestivamente stati tratti in salvo dai Vigili del Fuoco sono apparsi seriamente ustionati ed affidati al personale medico presente sul posto (tre ambulanze). I sanitari del 118 hanno subito allertato il Centro Grandi Ustioni degli ospedali di Catania e Palermo.

Secondo una prima ricostruzione i tre stavano lavorando all’interno di un piccolo bunker adibito alla miscelazione delle polveri quando un innesco ha probabilmente causato l’esplosione.

Diverse squadre dei vigili del Fuoco intervenute provenienti dalla Sede Centrale e dal Distaccamento di Villafranca Tirrena, con autopompa serbatoio (APS), diverse autobotti pompa (ABP). Presenti sul posto un funzionario per il coordinamento delle operazioni, i Carabinieri, la polizia di stato, la polizia municipale.

IN AGGIORNAMENTO