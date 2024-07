Secondo intervento in mare di oggi. Morto un uomo di 47 di San Marco, frazione di Milazzo. L’uomo è Giancarlo Picciolo, viveva da solo. Aveva perso di recente un fratello e da tempo non aveva più i genitori. Era un operatore sociosanitario e per arrotondare i guadagni qualche volta faceva l’operaio.

È annegato a San Papino. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e i carabinieri di Milazzo.

Quando la prima ambulanza senza medico è arrivata l’uomo era già stato recuperato in mare e portato sulla battigiada da un gruppo di tre ragazzi. Subito è stato chiesto l’intervento della seconda ambulanza con il medico vista la gravità della situazione che però non ha potuto fare nulla per salvare l’uomo.

AGGIORNAMENTO. Pare che l’uomo mentre era in acqua abbia alzato il braccio in cerca di aiuto per poi perdere i sensi. Un dettaglio che porta a pensare che si sia trattato di un malore.

Il suo gesto ha attirato l’attenzione dei ragazzi che si sono tuffati per aiutarlo. L’uomo non era particolarmente lontano dalla riva.