Entra nel vivo l’estate luciese che quest’anno offrirà eventi gratuiti ogni giorno fino a settembre. Il ricco cartellone è stato presentato la scorsa settimana dall’amministrazione

Comunale. «Sono orgoglioso – dichiara il sindaco Matteo Sciotto – durante l’evento di presentazione ufficiale.di annunciare il calendario degli eventi per l’Estate Luciese, un progetto reso possibile grazie alla collaborazione di tutte le associazioni e i cittadini Luciesi, ai miei colleghi della Giunta Comunale ed al consiglio comunale. Siamo riusciti a creare un programma ricco di eventi eterogenei, pensati per soddisfare i gusti e le esigenze di tutti. Grazie a questo sforzo collettivo, Santa Lucia del Mela potrà offrire un’estate indimenticabile per tutti i suoi abitanti e visitatori»



Ogni giorno, dunque, si alterneranno eventi culturali, musicali, ricreativi, sportivi ed enogastronomici che avranno l’apice nei festeggiamenti per il Santo Patrono del 5 agosto, la

Madonna della Neve.



Dal 12 al 14 luglio si svolgerà la seconda edizione dell’Aura Fest, con la direzione artistica di Giuseppe La Spada, che avrà come tema “Il fiume dei sogni”. Il 7 luglio e il 21 luglio spazio alle

rievocazioni storiche con le associazioni Regia Medievalis e Antiche Torri. Ci sarà il Teatro con la Rassegna Teatrale “Mimmo Cirino” organizzata dal Piccolo Teatro, ben cinque serate tra Luglio ed Agosto e la comicità con Toti e Totino, il duo comico Palermitano che ha lavorato con Ficarra e Picone nella serie Netflix di grande successo “Incastrati”, che saranno a

Santa Lucia del Mela il 9 agosto.

Ampio spazio al cibo: il 19 Luglio il Gal Tirreno Eolie organizza “Antichi Sapori Luciesi”, mentre dal 26 al 28 Luglio è la volta del Fuddamo Street Food a cura dell’associazione Criamu. Tanta

musica, invece, con i concerti di Paolo Meneguzzi (27 Luglio), Marcella Bella (3 agosto), Antonella Ruggiero (5 agosto) ed il DJ Set della famosa DJ Palermitana Claudia Giannettino

che ha vinto il Dance Music Award nel 2023.

Il programma completo è disponibile sul sito www.santaluciadelmela.it.