E’ stato presentato a Portorosa per la prima volta in Sicilia il libro” Salvator Mundi: Proposte e Riflessioni per Nuovi Equilibri di Pace” edito da Publiscoop editore a cura di Katia La Rosa, giornalista professionista, ed autore e fondatore di tutto il progetto integrato, in collaborazione con le Istituzioni civili e militari e il gruppo Synteak diretto dal Presidente Francesco Martorelli. Nell’ambito della presentazione del volume tra cui figurano come coautori: premio Nobel per la Pace Riccardo Valentini; il Giudice a hoc della Corte di Giustizia Internazionale Philippe Couvreur è stata consegnata alla comunità una copia della riproduzione del Gesù senza le mani. Il volume, infatti, si lega alla storia del “Salvator Mundi”, opera lignea del 1700, donata dal restauratore Cesare Masi alla giornalista La Rosa.

La statua ha una storia travagliata, ricostruita dopo 25 anni dalla sua distruzione causata da un’alluvione di Alessandria, è stata ricomposta senza le mani, l’unico reperto mai trovato. L’originale si trova a Genova, è stato riprodotto in scala 1.1. per essere installato a Roma in un luogo simbolo che possa proteggere le forze armate nelle missioni di pace e la nostra nazione. La statua del “Salvator Mundi”, un Gesù senza le mani, diventa simbolo tangibile di questo straordinario volume, la cui riproduzione in miniatura è stata consegnata al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel promuovere la pace e la difesa dei valori fondamentali della nostra nazione, perché attraverso loro, la storia del “Salvator Mundi” senza le mani diventi un valore riconosciuto in tutto il mondo.

All’evento, condotto dal giornalista Salvatore Di Salvo, sono intervenuti: Il capitano Lorenzo Galizia, il delegato del Vescovo di Patti, don Giuseppe Di Martino ed altre istituzioni civili e militari e tra le autorità il Sindaco di Castroreale Giuseppe Mandanici; il Vice sindaco di Furnari Giuseppe La Macchia, ed in rappresenta tenza del Sindaco di Pace del Mela Mario La Malfa, l’assessore Mario Schepis. Durante la cerimonia sono stati insigniti di un riconoscimento le diverse personalità ed aziende che si sono distinte per etica, sostenibilità ed eccellenza nel territorio siciliano.

Per la categoria Sicurezza e Pace: (Comando Compagnia Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto;

Santino Giorgianni, Sostituto Commissario della Polizia di Stato; Generale Carmelo Ilacqua dirigente Nazionale GAI;

Per la Categoria Ambasciatori di Pace nel Mondo: (Sua eccellenza Vescovo di Patti, Guglielmo Giombanco, Vescovo di Patti; Fabiana Lualdi)

Categoria ricerca e sviluppo: (Giovanna Trovato Direttore Polo Didattico Quo Vadis; dott.ssa Grazia Di Paola)

Categoria impegno per il sociale (Rocco Domenico Italiano Presidente associazione donatori di Sangue; Simona Vento Vice Presidente ASS. Sostegno).

Per la categoria eccellenza Italiana: (Gran Pasticceria Barbera; Vivai la Mimosa di Maimone; Vivai Valenti Piante; l’artista Eliseo Bucolo) .

Una menzione speciale è andata al giornalista Salvatore di Salvo Tesoriere dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e componente della sottocommissione per la comunicazione del Giubileo 2025; e alla famiglia Caiola, Danilo e Nancy Grillo, che hanno saputo diffondere i sani valori umani nella comunità locale. Nell’ambito della cerimonia di premiazione sono stati assegnati anche dei riconoscimenti ad alcuni studenti delle scuole Foscolo di Barcellona e Bastiano Genovese; Scuola infanzia e primaria Tono: (Gemma Biscari; Emanuele Milone; Antonio Giambò; Beatrice Bellinvia; Francesco Trio; Antonio Crisafulli; Domenico Cappellano; Giulia Chillari; Maristella Genovese e Manuele Mazza; Gabriele e Fatima Caiola e Simone Costanzo). Durante la manifestazioni anche l’imprenditoria locale, come il direttore Commerciale San Francesco, Immacolato Bonina, ha deciso di abbracciare il messaggio di Pace, spiegando che oggi è possibile coniugare il successo economico con il bene comune. Durante l’evento l’artista Fabiana Lualdi, sulle note dell’Ave Maria suonata da Giovanni San Giovanni ha donato un quadro raffigurante il Gesù senza le mani. In conclusione la Giornalista La Rosa ha ricevuto dei riconoscimenti dal territorio: una targa di merito dal Generale Lino Ilacqua dirigente Nazionale GAI; e un simbolo di pace raffigurante il Salvator Mundi senza le mani da Danilo Caiola, militare dell’arma dei carabinieri