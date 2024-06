Dodicimila metri quadrati di un’area che si estenderà dall’ex Paladiana alla via Cristoforo Colombo. Ritorna a Milazzo, dopo sei anni di stop, la giornata di “Educazione allo Sport” del Movimento Sportivi Milazzesi. Una manifestazione che negli anni scorsi ha portato in città 19mila visitatori provenienti da tutto il comprensorio. E che quest’anno promette di conquistare l’attenzione di ancor più persone con uno spazio più ampio, più discipline e più società sportive provenienti anche da Messina e dall’hinterland. L’evento in programma per domenica 6 ottobre, è stato presentato ieri nel corso di un incontro all’Eolian Milazzo Hotel dal presidente del Movimento Gianluca Venuti, Cristina Faranda, il campione Antonio Trio, Pippo Geraci e l’assessore allo sport Antonio Nicosia.

«La mia esperienza di assessore – ha detto il componente della giunta Midili che per l’occasione ha indossato la maglietta del Movimento – è stata una vera e propria battaglia. Fin dal primo giorno ho dovuto lottare per rimettere in piedi le strutture sportive cittadine ed è un lavoro che ho portato avanti con grande entusiasmo. Questa manifestazione è una di quelle che fin dal primo giorno ho voluto. Sono felice di poter organizzare in collaborazione con il Movimento Sportivi con cui stiamo collaborando anche per molti altri progetti». Nicosia non dimentica di ricordare tutte gli interventi fatti sugli impianti cittadini soffermandosi anche sulla questione piscina, ancora chiusa ma su cui, anche se lentamente, si sta lavorando per una riapertura definitiva. «”Educazione allo Sport” – precisa Venuti – è un’iniziativa che viene realizzata grazie al contributo di tutti. Per questo ringrazio tutti i componenti del Movimento e chi ci supporta dall’esterno. L’organizzazione di questa giornata è veramente molto impegnativa. Ogni sua edizione è stata un successo grazie al grande lavoro di squadra che portiamo avanti. Il nostro intento è quello di dare a tutte le società sportive cittadine (e non) l’opportunità di far conoscere le diverse attività sportive. E nello stesso tempo dare ai ragazzi la possibilità di scegliere una disciplina e accostarsi al mondo dello sport in maniera continua e strutturata. Una grande opportunità per Milazzo e i suoi cittadini».

Testimonial dell’evento sarà Antonio Trio, campione milazzese di salto in lungo ritornato di recente a vivere a Milazzo. «Mi piace fare – confessa Trio – qualcosa per il mio territorio. Ecco perchè mi sono subito messo a disposizione per aiutare i ragazzi del movimento». Trio, per l’evento del 6 ottobre, ha acquistato il manto erboso che verrà sistemato nell’area dell’atletica. Da mattina a sera sarà infatti possibile provare tutte le discipline sportive. Comprese quelle acquatiche predisposte tutte lungo un tratto di spiaggia della Marina Garibaldi e il ciclismo.

LEGGI ANCHE: https://www.oggimilazzo.it/2024/04/07/quick-news-venuti-movimento-sportivi-ritorna-a-milazzo-la-giornata-di-educazione-allo-sport/