Un raduno per ricordare Giuseppe Carauddo. L’iniziativa, a cui parteciperanno familiari e amici, è in programma per il 30 giugno e si svolgerà nella zona industriale a Giammoro alle 16. «Sarà un raduno di moto e macchine – dice uno dei ragazzi promotori dell’iniziativa – che si svolgerà in questa area proprio perchè molto grande»

Peppe444, questo il suo nome sui sociale, ha perso la vita in contrada Mangiavacca, in via Madonna del Boschetto, domenica scorsa a causa di un tragico incidente stradale mentre stava per andare a lavorare

La notizia del raduno è stata diffusa ieri sui social dai suoi amici. L’invito è quello di indossare tutti la maglietta realizzata dagli amici per il giorno del funerale svoltosi due giorni fa nella Chiesa di Pace del Mela dove Giuseppe viveva.