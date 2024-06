I Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per contenere uno sversamento di liquido da un container trasportato su ferrovia. La squadra 1a proveniente dalla sede centrale, giunta sul posto con autopompa serbatoio (APS), pick-up con modulo attrezzato e mezzo speciale nucleare batteriologico chimico e radioattività (NBCR), è intervenuta aprendo il container e permettendo al personale specializzato del nucleo NBCR, di intervenire e constatare la presenza di batterie al litio capovolte, probabilmente durante il trasporto, dalle quali fuoriusciva acido presente all’interno.

Sul posto anche la polizia di stato e il personale ferroviario per il distacco della linea. Dopo aver bonificato e messo in sicurezza tutta l’area interessata, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede