Incidente mortale nella notte a Milazzo. A perdere la vita un sedicenne di Pace del Mela a bordo di uno scooter SH 125, studente dell’industriale.

Per il giovane, trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale Fogliani subito dopo l’impatto non c’è stato nulla da fare. E’ morto subito dopo l’arrivo. L’incidente è avvenuto all’alba, poco dopo le 6.30, in via Madonna del Boschetto.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato che sta indagando sulla dinamica dell’incidente. Lo schianto sembra essere stato autonomo. Pare che il giovane abbia perso il controllo del mezzo finendo contro un albero o il muro. Un impatto devastante che gli è costata la vita. Il giovane stava andando a lavorare. Un lavoretto stagionale che aveva trovato da poche settimane.

IN AGGIORNAMENTO. Secondo una prima ricostruzione l’incidente potrebbe non essere stato autonomo. Si indaga sulla presenza di una macchina che abbia, in qualche modo, causato l’incidente senza però rendersi conto o fermarsi.