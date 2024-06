Ha partecipato a vari concorsi letterari, tra cui il premio Giorgione della Rotary e i Watty Award con il libro fantasy “The Crown”, arrivando in semifinale, sta per cimentarsi in una sceneggiatura per il premio Solinas, manifestazione italiana dedicata alla scrittura per il cinema ed ha pubblicato “Quando penso cresce un giardino“, una raccolta di poesie che esplora il mondo interno e l’anima. E’ un artista in crescita il milazzese Riccardo Crisafulli, 23 anni. Il suo libro è il frutto di un viaggio di introspezione, durante il quale ha affrontato il proprio “lato oscuro” e si è confrontato con la paura del giudizio altrui.

Il volume che è in vendita nelle librerie di Milazzzo oppure online su Amazon, cela un simbolismo che guida il lettore attraverso un viaggio nell’intimità dell’anima umana.

Il giardino rappresenta la mente: un luogo verde e rigoglioso in cui germogliano i nostri pensieri, ma che può anche vederli appassire e perire, come foglie autunnali che cadono e si accumulano fino a soffocarlo, limitando così la nostra crescita interiore. La psiche, deve essere coltivata con attenzione e dedizione, e ciascuno di noi ha il potere di decidere che tipo di giardino mentale vuole avere: un’edera distruttiva o una viola del pensiero decorativa. Nel libro, si parla del concetto “stagioni fredde dell’anima”, che rappresenta la depressione: per l’autore infatti, queste stagioni sono un inverno interiore, un paesaggio glaciale dove nulla può crescere.

La raccolta è divisa in quattro parti che rappresentano diverse fasi del percorso interiore di accettazione di sé. «Due le poesie – dice l’autore – che preferisco. “Mi avevi illuminato” e “Amarsi”. La seconda è un inno all’accettazione e all’amore per se stessi.

E per Riccardo ci sono due nuovi progetti letterari. Uno è una raccolta di poesie che esplora la fusione completa con la natura e l’universo, intitolata “Dissoluzione della persona nell’essere”. L’altro è un romanzo narrativo realista magico, ambientato in un’isola onirica, che segue il protagonista, un giovane studente di arte, nella sua ricerca del misterioso lascito del suo zio scomparso. Il romanzo esplora le trame dei tormenti interiori del protagonista.

Articolo di Aurora Manzo