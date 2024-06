San Giovanni Battista, al via a Milazzo i festeggiamenti. Dalla tradizione agli spettacoli

Come ogni anno a Milazzo si rinnova l’appuntamento con la consueta festa di San Giovanni Battista.I festeggiamenti targati 2024 inizieranno con l’intronizzazione della statua sulla vara processionale in programma lunedì 24 giugno dopo la Santa Messa delle 19 che si svolgerà in mezzo alla piazza nel cuore del quartiere di San Giovanni.



Gli altri appuntamenti sono previsti per giovedì 27 con l’Ora in tour organizzato dalla Parrocchia del Sacro Cuore.



Venerdì 28, invece, si svolgerà la prima edizione della Sagra dell’Arancino, accompagnata dal “Luciano Fraita Show”, a partire dalle 21:30.



Sabato 29, alle 21.30, si canta e si balla in piazza con gli Atmosfera Blu “Sanremo è sempre Sanremo” alle 21:30 .

Domenica 30 Giugno, dopo la Santa Messa delle 18, si svolgerà la processione per le vie della città. Infine i classici e caratteristici fuochi pirotecnici sul lungomare di Ponente a chiudere i festeggiamenti.