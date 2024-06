Il consigliere Damiano Maisano ha presentato una richiesta di intervento immediato in piazza San Giovanni che – scrive in una nota corredata da documentazione fotografica – “si presenta in condizioni di degrado, con marciapiedi che sono impraticabili a causa delle sterpaglie e dei polloni cresciuti attorno agli alberi.

«Vista l’imminente festa programmata in onore di San Giovanni Battista – chiede Maisano al sindaco – è doveroso avviare subito una bonifica dell’intera zona».