Al Pala Milone di Milazzo, l’Asd Svincolati Milazzo ha presentato ufficialmente Flavio Priulla come nuovo allenatore, incaricato di guidare la squadra Under 19 e la Serie B nella prossima stagione sportiva 2024/2025, che inizierà ufficialmente il 29 settembre.

Flavio Priulla ha iniziato la sua carriera nel 2001 come assistente allenatore a Trapani, dove è rimasto fino al 2008. Successivamente, ha guidato il Patti in Serie C. Tornato a Trapani come assistente, ha giocato un ruolo fondamentale nella promozione in LegaDue. Nei due anni successivi, come capo allenatore, ha portato il Trapani alla vittoria in DNC, conquistando sia il campionato che la Coppa Italia, e successivamente ha ottenuto un terzo posto in DNB.

Nel 2014, Priulla è diventato capo allenatore della Zannella Basket Cefalù, rimanendo fino al 2016. Successivamente, ha firmato con le Eagles Palermo in Serie C Silver, guidando la squadra per due stagioni. Nell’ottobre 2018, è passato alla Green Basket Palermo in Serie B. Nella stagione 2019/2020, si è trasferito in Austria, dove ha allenato il Furstenfeld in Serie A2, vincendo il campionato nel 2022 e ottenendo la promozione in A1, categoria in cui ha allenato fino alla fine della stagione 2023/2024.

Il presidente Riccardo Giambò ha ripercorso i successi degli ultimi tre anni, dalla C Gold alla Serie B, sottolineando l’orgoglio per il quarto posto raggiunto agli spareggi dell’Under 19. Ha espresso grande soddisfazione per l’arrivo di Coach Priulla, evidenziando la sua vasta esperienza e la capacità di lavorare con i giovani.

«Sarà una squadra che farà un campionato dignitoso con dei nomi importanti. Siamo arrivati quarti agli spareggi nell’Under 19, un risultato che ci ha resi orgogliosi e ci ha spinto ancora di più a puntare sulla parte giovanile – ha dichiarato Giambò – Crediamo nell’unione di intenti. Ci aspetta una stagione sportiva con alti e bassi, ma se raggiungeremo i traguardi che abbiamo nel nostro programma, sarà comunque un successo. Milazzo è una città che stiamo cercando di coinvolgere in tutti i modi, sia spettatori che giocatori. Crediamo nello sport e nei giovani, convinti che lo sport tenga lontani i ragazzi dalla strada. Questo è il nostro obiettivo»

Coach Priulla ha ringraziato Riccardo e Luigi per l’opportunità di allenare la Svincolati Milazzo, esprimendo gratitudine anche verso il suo predecessore e amico Francesco. Ha lodato il lavoro svolto a Milazzo negli ultimi anni per lo sviluppo della pallacanestro, ritenendo che il mix tra giovani e giocatori senior possa portare solo benefici.

«Sono felice di essere qui a Milazzo, una città che sta lavorando bene sulla pallacanestro, offrendo grandi opportunità ai giovani. È una sfida mettere insieme un gruppo di senior con i giovani, ma credo che possa andare solo bene. Milazzo è in crescita, e sono rimasto colpito dalla funzionalità del palazzetto. Prometto che lavoreremo per avere un’identità che rappresenti al meglio la società e la città, includendo diversi giovani locali. Ringrazio anche la mia precedente società per gli ultimi cinque anni»

Luigi Maganza, direttore sportivo della società mamertina, ha condiviso la sua lunga conoscenza di coach Priulla, prima come avversario e poi come collega nel mondo sportivo. Ha elogiato le qualità tecniche e la capacità di leadership di Priulla, ritenendolo un ottimo leader sia per la squadra senior che per i giovani dell’Under 19.