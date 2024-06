Riapre oggi, giovedì 20 giugno, la piscina dell’Eolian Milazzo Hotel. Quest’anno con grandi novità. Prima fra tutte il pranzo a bordo piscina.

Grande importanza, infatti, in questa stagione estiva che sta per cominciare verrà data al ristorante.

I piatti dello chef Massimo Milano potranno essere gustati non solo da chi è all’interno della piscina ma anche da chi sceglie l’Eolian solo per un semplice pranzo. Da oggi, infatti, il ristorante offre la possibilità del pranzo all’aperto a tutti i suoi clienti regalando momenti di relax unici e suggestivi. Ma non solo.



L’estate dell’Eolian verrà caratterizzata anche da pomeriggi a tema e serate esclusive sempre a bordo piscina. La piscina resterà aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.

Per info e prenotazioni 090.9221992

(ARTICOLO PUBBLIREDAZIONALE EOLIAN HOTEL MILAZZO PER OGGI MILAZZO)