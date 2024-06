«Coniugare sport e salute è fondamentale per avere una garanzia di vita sana. Siamo ben lieti di supportare questa iniziativa all’interno dell’area dello sport che abbiamo recuperato – ha detto l’assessore Nicosia – e che è ormai diventata un punto di riferimento per i cittadini».

«Siamo fieri – dice Marco De Pasquale – di poter dare il nostro contributo al territorio tramite queste attività che offriremo in forma gratuita. Lo scopo di questo progetto è quello di dare maggiore consapevolezza dell’importanza che hanno le nostre piccole ma continue azioni quotidiane come ad esempio l’alimentazione, il movimento accoppiati ad esami ematochimici e strumentali che ci permettono di tenere sotto controllo l’andamento del nostro organismo e di conseguenza modificarlo se necessario».

Gli incontri sono previsti tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dal 24 giugno al 30 settembre (dalle 7 alle 9 e dalle 19.30 alle 21 per la durata di 60 minuti)

Prevenzione che, come ha spiegato Marco De Pasquale, viene portata avanti tramite azioni quotidiane come l’alimentazione, lo sport associati ad esami ematochimici e diagnostici necessari al monitoraggio e al mantenimento dell’ottimale stato di salute psicofisica.

Milazzo, Comune e Depagroup insieme per il progetto “Ama Te Stess@”. Al via allenamenti e screening

