Dal 9 al 14 luglio si svolgerà in Marina Garibaldi il torneo di basket “7.33BK”. Ad organizzarlo i milazzesi Michael Scredi, Giuseppe Giambó, Samuele Crisafulli e Dario Nostro in collaborazione con il gruppo studentesco “All-in”.

Nei giorni 9/10/11 giocheranno le categorie Under, mentre nei giorni 12/13/14 giocheranno la categoria Senior e Amatoriale.



Chi arriverà primo nella categoria senior vincerà un premio in denaro ed inoltre le vincitrici delle categorie under e senior faranno le Finali Nazionali LB3 che si terranno a Roseto degli Abruzzi dal 28 agosto al 1 settembre.

Il torneo “7.33BK” è partner ufficiale di Estathè 3×3 Italia, LB3 e 33BK