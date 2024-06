Ritornano a Milazzo le gare di Fotografia Subacquea con un doppio appuntamento. Oggi sabato 15 giugno si svolgerà la Capo Milazzo FotoSub Cup, gara selettiva nazionale di fotografia subacquea valida come Campionato regionale siciliano 2024. La premiazione e proiezione delle foto scattate in gara al Capo Milazzo Diving Center è prevista sempre oggi alle 19:30 all’interno del Circolo del Tennis e Vela Milazzo (davanti al Comune di Milazzo).

Domani, domenica 16 Giugno, invece, appuntamento alle 19:30 per la premiazione e proiezione foto scattate nella gara di Safari FotoSub (anche questa valida come Campionato regionale siciliano 2024).

Si tratta di un evento organizzato dal Capo Milazzo Diving Center con il patrocinio dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo, il Comune di Milazzo, la Fipsas con il supporto di Worldrise e sponsorizzato da Sikè gelato, Panineria Mas, Ceramiche Fratantoni e Hotel Riviera Lido.

