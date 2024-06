Next

Next

Primi due appuntamenti nel fine settimana col “Milazzo Cult Festival” organizzato dalla Pro Loco nei giardini di villa Vaccarino. Oggi, sabato 15 giugno, alle 19 ospite dell’associazione turistica sarà Rocco Barbaro che presenterà “Frutti Diversi”, mentre domenica, allo stesso orario Ignazio Rosato parlerà del suo ultimo lavoro “Il Grano Nero”. A dialogare in entrambe le serate con gli autori, dopo l’introduzione del presidente Pasquale Saltalamacchia , sarà Angelica Furnari della Libreria Mondadori partner assieme al Comune dell’iniziativa culturale giunta alla terza edizione.

Al via oggi a Villa Vaccarino “Milazzo Cult Festival”. Rassegna della Pro Loco

Al via oggi a Villa Vaccarino “Milazzo Cult Festival”. Rassegna della Pro Loco

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

wpDiscuz

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.