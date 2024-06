La chiave del Ritmo, sabato 15 l’Open Day per presentare il campus estivo

Il Centro Musico Educativo sabato 15 giugno, dalle 16 alle 19, apre le porte per l’Open Pen Day del campus estivo. Il campus “E-STATE IN ALLEGRIA” avrà inizio l’1 e finirà il 26 luglio nella sede del entro musico educativo La chiave del Ritmo.

Le attività svolte durante il campus sono molteplici: dal suono degli strumenti come maracas, cornici, triangoli, ai giochi con la musica, body percussion, attività con i cerchi, attività in giardino, attività creative, attività sportive (dal calcio alla pallavolo), attività ludico-ricreative, giochi tradizionali.

Si avrà anche la possibilità di realizzare “musica d’insieme” con strumenti a percussione. Il campus – che si concluderà il 26 luglio – è rivolto a bambini dai 4 ai 10 anni.

«Il nostro obiettivo – spiega Davide Nastasi, Laureato al Conservatorio di Messina in Didattica della Musica e dello strumento – è quello di far divertire i bambini e di far capire loro l’importanza che la musica ha nella loro vita》