SANTA LUCIA DEL MELA. Al via il15 e il 16 giugno la prima edizione del Sicilian Photo Festival, intitolata “Esploratori dell’anima”. L’evento si svolgerà sabato 15 in Piazza Milite Ignoto dalle 12 alle 24, domenica 16 dalle 10 alle 24.

Il tema scelto per questa edizione, “Esploratori dell’anima”, invita a riflettere sul legame tra corpo e paesaggio, un connubio che alimenta il desiderio di osservare oltre lo strumento fotografico, per coltivare la nostra evoluzione in simbiosi con il mondo naturale.

Si tratta di un festival che vuole interrogarsi sul valore che assume lo spirito della fotografia nel mondo contemporaneo. L’evento, di grande rilievo culturale, nasce dalla volontà di portare a Santa Lucia del Mela, un piccolo borgo dal grande fascino, una manifestazione di alto livello, in genere riservata ai grandi centri urbani. Questo è stato possibile grazie alla sensibilità e alla visione del direttore artistico Giuseppe La Spada, che ha ideato il progetto, prontamente accolto dall’amministrazione locale.

Il sindaco Matteo Sciotto e l’assessore alla Cultura Pier Paolo Calderone hanno creduto fermamente in questa iniziativa, investendo risorse e supportando attivamente la realizzazione del festival.

Il Sicilian Photo Festival offrirà un ricco programma di attività dedicate agli appassionati di fotografia, tra cui mostre, workshop, letture portfolio, talk ed experience. In entrambe le giornate, tutti i partecipanti e i visitatori attraverso dei photo walk, con le proprie macchine fotografiche o, per la sezione social, semplicemente con uno smartphone, potranno partecipare ad un contest fotografico e ritrarre modelle con outfit a cura di Asciari, scorci e bellezze storico artistiche ed architettoniche del territorio.

Tra gli ospiti d’eccezione che arricchiranno la manifestazione, spiccano Francesca Marani, senior photo editor di Vogue Italia, Sebastiano Leddi, fondatore della Comunità Fotografica Perimetro, l’artista visuale Bodhi Shola che è stata anche assistente alla cura della mostra e degli eventi e il fotografo documentarista Davide Bertuccio.

Durante il festival, il pubblico potrà ammirare le opere dei fotografi selezionati dopo l’open call, tra cui Federico Calogero, Antonino Cuccia, Danilo Curró, Roberta Guarnera, Luca Marianaccio, Valeria Pierini, Silvia Ripoll e Sonia Triolo.

L’inaugurazione è in programma nella ex Chiesa di Santa Maria dell’Arco, che per l’occasione sarà aperta al pubblico dopo un importante restauro. Le atmosfere musicali saranno a cura di Benedetta Fabbri. L’appuntamento con il Sicilian Photo Festival rappresenta un’opportunità unica per Santa Lucia del Mela di diventare un punto di riferimento culturale nel panorama fotografico, contribuendo così alla promozione e valorizzazione del territorio.