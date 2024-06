La Regione Sicilia ha pubblicato un bando modificato e integrato, parte del Piano Strategico PAC 2023-2027, per incentivare l’insediamento di giovani agricoltori. Il bando offre un premio di 50.000 euro come sovvenzione in conto capitale per supportare i giovani imprenditori agricoli.

Requisiti di Accesso:

– Età: Tra 18 e 41 anni non compiuti.

– Formazione: Titolo di studio in settori agrario, agroalimentare, ambientale, veterinario o forestale. In alternativa, un titolo di studio diverso con un corso di formazione di almeno 150 ore su tematiche agroalimentari, ambientali o sociali, o tre anni di esperienza lavorativa nel settore agricolo (svilupporurale.regione.sicilia.it).

– Corso di Formazione a Milazzo: Corso specifico in partenza a Milazzo con Fima Formazione (fimaformazione.it / 0909221334).

Impegni e Obblighi:

– Gestire l’azienda agricola come capo azienda per almeno cinque anni dalla data di pagamento del saldo del premio.

– Assumere il ruolo di “agricoltore in attività” entro 18 mesi dalla notifica del decreto di concessione.

– Rendere effettivo l’insediamento entro 90 giorni dalla graduatoria definitiva e completare le attività entro 36 mesi dalla notifica del decreto di concessione (epcmanagement.it).

Dimensione Economica dell’Azienda:

– Produzione Standard (PS) minima: 8.000 euro nelle isole minori e zone svantaggiate e montane, 10.000 euro nelle altre zone.

– PS massima: 250.000 euro (epcmanagement.it).

Procedura di Presentazione della Domanda:

Le domande possono essere presentate dal 21 maggio 2024 fino al 30 settembre 2024. È consigliato l’uso di Adobe Reader per la compilazione e firma digitale dei documenti necessari. Le domande devono essere inviate tramite il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) o attraverso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) (svilupporurale.regione.sicilia.it).

Benefici Attesi:

Il bando intende promuovere il ricambio generazionale nel settore agricolo siciliano, supportando l’innovazione e la sostenibilità nelle pratiche agricole. Il contributo iniziale di 50.000 euro mira a coprire le spese di avvio dell’attività, rendendo più agevole l’insediamento dei giovani imprenditori agricoli.

Per ulteriori informazioni e per accedere alla documentazione completa, visita il sito ufficiale del bando all’indirizzo svilupporurale.regione.sicilia.it

LEGGI QUI: https://www.fimaformazione.it/landing-corso/conduttore-imprese-agricole/

ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE OGGI MILAZZO PER FIMA FORMAZIONE