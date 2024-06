Studente aggredisce a scuola un professore dell’istituto Da Vinci. Il docente ferito è stato portato in ospedale per accertamenti. L’episodio è successo oggi pomeriggio mentre all’interno dell’istituto erano in corso gli scrutini.

Il giovane studente è arrivato a scuola dopo che una delle sue professoresse ha convocato i genitori per comunicare che il figlio non era stato ammesso alla classe successiva

Dopo che i genitori dell’alunno sono andati via è arrivato il ragazzo che, capendo il motivo della convocazione e approfittando delle porte aperte, è salito al primo piano ed ha aggredito il docente colpendolo con una testata e un pugno al viso.

«Siamo stati costretti – racconta la dirigente Stefania Scolaro – a chiamare la Polizia di Stato e il 118 perchè il docente cadendo ha sbattuto al testa.»

Quando è arriva la volante della Polizia il ragazzo era già scappato. I genitori sono stati informati del fatto e il docente si trova ancora in ospedale