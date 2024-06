[Una targa alla dirigente scolastica Stefania Scolaro a testimonianza dell’impegno che in questi anni ha portato avanti all’interno dell’istituto Leonardo Da vinci nei confronti di Aism (Associazione Italiana Scelorisi Multipla)

[«Sono felice – dice Emanuele La Via vicepresidente provinciale Aism e Responsabile Gruppo Operativo Aism Milazzo – di aver potuto personalmente consegnare la targa alla preside perché in questi anni è stata un punto di riferimento per la nostra associazione ed insieme abbiamo formato migliaia di studenti su cosa significa essere cittadini attivi e impegnarsi in attività sociali che coinvolgono gli ultimi e i più fragili. Notevoli successi ci hanno visti protagonisti e sono certo che ancora altri ce ne saranno»



[«In questi anni – aggiunge Stefania Scolaro – ci siamo impegnati insieme ad Aism, su progetti che hanno coinvolto i nostri studenti in prima persona e sono stati raggiunti obiettivi importanti e strategici per il territorio.Ringrazio AISM per questo riconoscimento ma soprattutto per le attività che riescono a portare avanti a Milazzo. Questo riconoscimento è di tutta la comunità studentesca che rappresento e che in questi anni si è impegnata»

