Oggi l’ultimo addio a Maria Guglielmina Rizzo, figlia dell’eroe milazzese Luigi Rizzo. Oggi, 10 giugno, Milazzo saluta al Santuario di San Francesco la Contessa di Grado e Premuda nel giorno della festa della Marina Militare. Proprio il 10 giugno giorno in cui dal padre è stata compiuta l’impresa di Premuda che segnò una tappa importante della Prima Guerra mondiale. Ha lasciato tutti senza parole, Maria Guglielmina Rizzo.

Il suo ultimo saluto si sta svolgendo proprio nel giorno in cui suo padre affondò la corazzata Santo Stefano.

«Lei – ha detto padre Saverio Cento durante l’omelia – è un libro di storia. La nostra storia》.La contessa lo scorso 19 aprile aveva spento cento candeline.

L’ultimo suo viaggio è stato in occasione del varo della nuova Nave Rizzo e la sua ultima uscita pubblica è stata in occasione della consegna della bandiera di combattimento sempre a Nave Rizzo nel porto di Milazzo.

Gli ultimi anni li ha vissuti nella sua casa in Marina Garibaldi. Con gli occhi rivolti verso il mare.

Da tutti è ricordata per il suo amore e la sua passione per la Marina Militare e per il suo sorriso. Una donna dal grande temperamento terzogenita di Luigi, dopo Giacomo e Giorgio. Dal padre aveva ereditato il titolo nobiliare e la positività nei confronti della vita.

Sempre gentile con tutti. Tutti quelli che oggi hanno riempito la chiesa di San Francesco. Santo, patrono della gente di mare, che durante l’ultima processione del maggio scorso si è fermato sotto il suo balcone per salutarla.

La bara oggi è proprio ai piedi della statua attorniata da tutte le autorità civili e militari della città.