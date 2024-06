Si sono concluse le finali nazionali di pool 8-15 a Roma (Number One, Ostia). Alla competizione hanno preso parte sette atleti della sala Palabiliardo Milazzo, portando a casa un titolo di campione d’Italia e un secondo posto.

Per la categoria Nazionali hanno giocato il neo campione regionale Sebastiano Mazzeo, che purtroppo esce presto dalla competizione, e Peppe Pace, che conclude al 9º posto con qualche rammarico di troppo per non aver messo in campo il massimo delle sue capacità.



Per la serie A, Amos Ragusa, che si presenta da campione Regionale, ma non rispetta le aspettative prefissate ed esce molto presto.

Per la serie B, Francesco Bartuccio e Marco Sgrò che lasciano troppo presto la competizione non potendo mettere in risalto le loro capacità.

La serie C, senza dubbio è la categoria che ci riempie d’orgoglio con una finalissima “casalinga” tra Giuseppe Pagliazzo e Simone Pino, il primo riesce a incoronarsi campione d’Italia a soli diciotto anni, in una finale al cardiopalma.



La Sicilia porta a casa un totale di quattro coppe.



Serie A primo posto: Tanino Gasbarro (Messina)

Serie C Primo Posto: Giuseppe Pagliazzo (Milazzo), Secondo Posto: Simone Pino (Milazzo), Terzo Posto: Giuseppe Antonuccio (Barcellona P.G)