Lions Club Milazzo, la scalinata di via Erta San Domenico rinasce grazie agli alunni del Guttuso

Lions Club Milazzo, la scalinata di via Erta San Domenico rinasce grazie agli alunni del Guttuso

Si è completato il progetto ideato dal Lions Club di Milazzo “Rinasce la scalinata di via Erta San Domenico”, che ha coinvolto fin dallo scorso anno i ragazzi del Liceo Artistico “Renato Guttuso”, nell’ambito delle attività di Pcto, finalizzato alla riqualifica di uno scorcio tra i più belli del centro storico di Milazzo.

Il progetto supportato anche dall’amministrazione comunale e fortemente voluto dal dirigente scolastico Delfina Guidaldi, è stato seguito e coordinato dalla professoressa Claudia Lombardo docente di Design Ceramica e tutor Pcto. La finalità del progetto è stata quella di completare con dieci pannelli ceramici gli ultimi cinque vasi della scalinata, che ha visto il coinvolgimento di venti studenti del triennio da ottobre a maggio.

Espletato l’iter ideativo progettuale, gli allievi hanno sperimentato le tecniche produttive specifiche del settore ceramico, consegnando competenze e abilità tecnico-pratiche, spaziando dalla tradizione all’innovazione.

Al termine del minuzioso lavoro di creatività, il laboratorio di ceramica del Liceo “Guttuso”, ha sfornato: cinque pannelli a tema marino evidenziando l’operosità della vita dei pescatori milazzesi e cinque pannelli a tema storico identitario utilizzando le divinità per rappresentare gli elementi naturali ossia mare, terra, fuoco, sole e vento di ponente. Gli allievi hanno elaborato le relative descrizioni dei pannelli, per farli aggiungere dal Lions Club alle descrizioni già presenti nella targa con linguaggio Braille e audio installata lo scorso anno, dedicata ai visitatori non vedenti.