Sais, da lunedì gli orari estivi. Corse per il Tono, Capo e Castello. E l’app per i cittadini

Arrivano gli orari estivi della Sais autolinee di Palermo, e così come annunciato prevedono le corse nelle giornate festive porto-stazione ferroviaria (e ovviamente viceversa) e dei collegamenti con Capo Milazzo e la riviera di Ponente ed in particolare il Tono. Nella corsa diretta al Capo, per la prima volta, c’è anche la sosta al Castello.

Tutti gli input dati dall’Amministrazione comunale sono stati recepiti dalla società che dallo scorso primo aprile è subentrata all’Ast nella gestione del trasporto pubblico locale.



Due mesi nel corso del quale sono state portate avanti diverse iniziative finalizzate non solo a migliorare il trasporto pubblico, ma anche ad incentivare nei cittadini l’uso dei bus per gli spostamenti in città. E le statistiche dei primi due mesi (1 aprile-31 maggio) hanno dato ragione alla società che ha registrato una presenza sui mezzi di ben 12.167 passeggeri, effettuando 2899 corse. Le linee maggiormente frequentate sono la n. 4 che collega Ciantro-Ospedale-Stazione Fs e la n. 5 Porto-stazione.

Dati che sono destinate a crescere col potenziamento delle corse previste nell’orario estivo che entrerà in vigore lunedì 10 giugno. Infatti al programma settimanale si aggiungeranno ben 11 corse dal porto alla stazione (la prima alle 7,30, l’ultima alle 19,50) con percorso inverso (8,10 prima partenza dal piazzale delle Ferrovie e ultima alle 21). Poi vi sono tre corse (una la mattina, una nel corso della giornata e una la sera) per gli spostamenti porto-Capo Milazzo e porto –Tono.



Altra novità, annunciata col cambio di orari, sarà l’attivazione del servizio di Infomobilità. Scaricando l’App della Sais, il cittadino potrà avere notizie in tempo reali sul percorso del bus, eventuali ritardi e ogni altro dato utile.