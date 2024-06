Per il musicista milazzese si tratta dell’ennesimo successo. Già altre volte la sua musica è stata scelta come colonna sonora di trasmissioni nazionali. E ultimamente ha anche lavorato con Simone Cristicchi

«Grazie – scrive Sodano in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook – a Ed. Open Sound-Roma e Antonio Arena e Rai Uno per aver inserito il mio sax»

La musica e il sax del musicista milazzese Fabio Sodano su Rai Uno. Un pezzo di un suo brano eseguito con il sax (al Min. 10,30 circa) è stato inserito nel programma “ A sua immagine ” andato in onda oggi pomeriggio (replica domattina alle 6.30) nella versione strumentale del brano Amanti tratto dal cd Amanti Santi e Naviganti di Antonio Smiriglia con Tanino Lazzaro, Pino Garufi, Stefano Sgrò Michele Piccione

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

wpDiscuz

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.